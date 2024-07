Leteči taksiji so posebna vrsta helikopterjev, ki imajo 18 rotorjev in dva sedeža, pri čemer je eden namenjen pilotu. Z njim bo možno leteti na treh linijah, ena od njih bo vodila do heliporta v jugozahodnem predmestju Pariza, imenovanega Molineaux.

6. Air Taxi These flying taxis will be put to the test in Paris 2024 Olympics (my city, can't wait). We really are back to the future... pic.twitter.com/CI95OKXYtw — Maleak (@wvleak) April 8, 2024

Ministrstvo za promet je dovolilo vzpostavitev heliporta oziroma ploščadi v vzhodnem delu Pariza na reki Seni, na kateri bodo lahko leteči taksiji vzletali. Gre sicer zgolj za začasno lokacijo, ki bo delovala do konca leta.

Poleti kljub nasprotovanju mestnih oblasti

Na odločitev pristojnega ministrstva so se sicer pritožile pariške mestne oblasti, ki so projektu nasprotovale zaradi ekoloških in varnostnih razlogov. Toda njihovo pritožbo je zavrglo upravno sodišče, ki je v obrazložitvi navedlo, da podjetje Volocopter za obratovanje letečih taksijev ne potrebuje dodatnih dovoljenj.

Na to naj bi vplivala tudi pogostost voženj, saj naj bi leteči taksiji izvedli zgolj dve vožnji na uro oziroma 900 do konca leta. Njihov obratovalni čas bo med 9. in 17. uro.

Mestne oblasti so ob tem tudi izpostavile, da sodišče v svoji razsodbi ni upoštevalo širšega vpliva, ki ga imajo leteči taksiji na okolico, temveč se je osredotočalo zgolj na območje heliporta. Ko gre za komercialne lete, Volocopter že pred tem ni dobil dovoljena za obratovanje Evropske agencije za varnost v letalstvu.

Navkljub temu pa je nad letečimi taksiji zelo navdušen francoski minister Patrice Vergriete. »Gre za novo vrsto mobilnosti, ki bi v prihodnje lahko reševala življenja.«