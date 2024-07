»Usposobili smo ključni informacijski sistem za sprejem in odpravo potnikov in letal. Ker gre za kompleksen sistem, je treba sicer še ažurirati vse podatke in opraviti zadnje prilagoditve,« je povedal Bilas.

Po njegovih besedah glede na današnji vozni red na splitskem letališču znova pričakujejo približno 80 letal in 25 tisoč potnikov, zamude pa naj bi v celoti odpravili, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Informacijski sistem na splitskem letališču je bil v ponedeljek zvečer tarča hekerskega napada, zaradi česar so bili odpovedani vsi leti. Odgovornost za napad je prevzela hekerska skupine Akira, kar so danes tudi potrdili pri letališču, še navaja Hina.

Uprava letališča se je kljub zahtevi za pogajanja o plačilu v torek odločila, da se ne namerava pogajati, in je namesto tega prešla na stari oz. analogni način dela, nekaj letov preusmerila na druga letališča, ter skušala čim prej znova vzpostaviti delovanje informacijskega sistema.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v torek popoldne dejal, da je šlo pri napadu za klasično izsiljevalsko programiranje, ko hekerji zaklenejo datoteke, da jih odklenejo, pa zahtevajo odkupnino. Tudi on je odločno zavrnil »pogajanja s kriminalnimi skupinami« ali plačilo odkupnine.

Od konca junija so bili tarče kibernetskih napadov na Hrvaškem poleg splitskega letališča tudi zagrebški klinični center, zavod za zdravstveno zavarovanje, ministrstvo za finance, davčna uprava, zagrebška borza in hrvaška centralna banka.