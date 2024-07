Evropski komisar Janez Lenarčič je poudaril, da so zdravstvene evakuacije ključne v času, ko so bolnišnice v Gazi preobremenjene, dostop do zdravstvenega varstva pa je močno oviran.

Komisar za krizno upravljanje se je ob tem zahvalil Španiji in drugim članicam EU, ki so ponudile pomoč. Dodal je, da morajo Izrael in vsi akterji, vključeni v te operacije, še naprej spoštovati svoje zaveze in omogočiti potreben dostop za nadaljevanje evakuacij.

Kot so še sporočili v Bruslju, je zdravstveno evakuacijo finančno in operativno podprl mehanizem EU na področju civilne zaščite v tesnem sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), palestinskim skladom za pomoč otrokom in sodelujočimi državami.

Ker je WHO aktivirala mehanizem civilne zaščite EU, je EU v celoti podpirala usklajevanje dejavnosti za medicinsko evakuacijo palestinskih bolnikov v Evropo. Prošnja se nanaša na ciljno usmerjeno zdravstveno evakuacijo otrok, ki nujno potrebujejo zdravstveno oskrbo. Zdravstvene evakuacije se bodo predvidoma nadaljevale v prihodnjih tednih.

Doslej so pomoč pri zdravstveni evakuaciji, vključno z zdravljenjem bolnikov in prevozom, ponudile Belgija, Italija, Luksemburg, Malta, Romunija, Slovaška in Španija.

Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides je danes pozvala k okrepitvi prizadevanj za zagotovitev varne medicinske evakuacije za tiste, ki jo nujno potrebujejo, zlasti za otroke.

EU je za zadeve, povezane s zdravjem na območju Gaze, letos namenila 23 odstotkov svojega humanitarnega proračuna oz. 32,5 milijona evrov. Unija od začetka januarja podpira tudi koordinacijsko celico WHO za nujno medicinsko pomoč v Gazi v Kairu, v katero je bilo napotenih 22 strokovnjakov iz EU in sodelujočih držav mehanizma civilne zaščite EU, se še sporočili v Bruslju.