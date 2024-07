Pridi torej nocoj, ampak v Stanežiče, je Magnifico – v izvirniku na svojem profilu facebook – povabil na koncert ob 30. obletnici delovanja 31. avgusta.

»Uporabili bomo vse pravne poti za realizacijo jubilejnega koncerta v Tivoliju. Če nam to ne uspe in nas bo država dokončno zavrnila, bomo razmislili o odškodninski tožbi zoper odgovorne osebe in državo,« je konec junija napovedal Igor Arih, direktor družbe Dom svobode, ki je organizatorka Magnificovega koncerta. Kot plan B je tedaj sicer omenil bežigrajski stadion.

Zavod za varstvo narave je sredi prejšnjega meseca še v drugo zavrnil izdajo soglasja za dogodek v Tivoliju. V odločbi so zapisali, da ugotavljajo, da bi izvedba prireditve povzročila poškodbe ali celo uničenje zelenice. O dovoljenju zdaj odloča ministrstvo.

Magnifico: Sem del Tivolijevega habitata

V začetku meseca so mestni svetniki spremenili del odloka, ki določa varovanje narave na območju Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba tako, da za dogodke na petih lokacijah na območju krajinskega parka ne bi bilo več potrebno soglasje Zavoda za varstvo narave. Odlok bi moral biti že objavljen v uradnem listu, a bodo to zaradi dveh referendumskih pobud lahko storili najhitreje šele jeseni, odvisno od uspešnosti pobudnikov.

Komentar Vanje Brkić: Pot do občinskega referenduma

Organizatorji zagotavljajo, da bodo ob spremembi lokacije vsem, ki se s tem ne bi strinjali, kupnino vrnili.