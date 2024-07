»Spoštovano občinstvo, nahajam se na lokaciji, kjer bo koncert 31 avgusta. Dolgo časa smo iskali lokacijo. Nahajam se v čarobnem romantičnem vzdušju mladinskega golf centra Stanežiče, za mano je končna postaja avtobusa številka 1 in zelo lepo je vse napravljeno.« S temi besedami je Magnifico najavil, da jubilejni koncert vendarle ne bo v Tivoliju, ampak na obrobju Ljubljane, le lučaj stran o postajališča P+R Stanežiče. Za koncert so po zadnjih podatkih prodali 14 tisoč vstopnic, na voljo jih je bilo skupaj 20.0000. »Kar se mene tiče, pridi nocoj, ampak v Stanežiče,« je parafriziral svojo pesem Pridi nocoj v Tivoli.

Magnifico se je ob napovedi nove lokacije za koncert malo pošalil tudi na temo naravovarstva: »Tukaj je angleška travica. Ampak ne bom Angležem nič rekel, da bomo hodili po njihovi travi. Saj bomo vse uredili, da bo kot prej,« je napoved nasmejano zaključil Magnifico.

Napoved odškodninskih tožb

»Uporabili bomo vse pravne poti za realizacijo jubilejnega koncerta v Tivoliju. Če nam to ne uspe in nas bo država dokončno zavrnila, bomo razmislili o odškodninski tožbi zoper odgovorne osebe in državo,« je konec junija napovedal Igor Arih, direktor družbe Dom svobode, ki je organizatorka Magnificovega koncerta. Magnifico o morebitnih tožbah danes ni govoril.

Zavod za varstvo narave je namreč sredi prejšnjega meseca še v drugo zavrnil izdajo soglasja za dogodek v Tivoliju. V odločbi so zapisali, da ugotavljajo, da bi izvedba prireditve povzročila poškodbe ali celo uničenje zelenice. O dovoljenju zdaj odloča ministrstvo.

Magnifico: Sem del Tivolijevega habitata

V začetku meseca so mestni svetniki spremenili del odloka, ki določa varovanje narave na območju Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba tako, da za dogodke na petih lokacijah na območju krajinskega parka ne bi bilo več potrebno soglasje Zavoda za varstvo narave. Odlok bi moral biti že objavljen v uradnem listu, a bodo to zaradi dveh referendumskih pobud lahko storili najhitreje šele jeseni, odvisno od uspešnosti pobudnikov.

Organizatorji zagotavljajo, da bodo ob spremembi lokacije vsem, ki se s tem ne bi strinjali, kupnino vrnili.