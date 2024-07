Policisti so najprej posredovali včeraj dopoldan, ko je v okolici Krškega 34-letni nasilnež teroriziral lastno družino, grozil domačim in jih žalil ter razmetal notranjost hiše. Pridržali so ga in na pomoč poklicali reševalce. Ker se ni umiril, so ga morali skupaj pospremiti v zdravstveno ustanovo. Ovadili ga bodo zaradi nasilja v družini.

V večernih urah so prejeli na prvi pogled podoben klic na pomoč, saj se je 37-letni moški fizično lotil partnerke. Pridržali so ga in mu izrekli prepoved približevanja: za koliko časa, bo odločil preiskovalni sodnik. Ovadili ga bodo ne le zaradi nasilja v družini, ampak tudi zaradi zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, saj je partnerko pretepal pred očmi otroka.

Policija: Če izveste za primer nasilja, ga prijavite!

Policisti ugotavljajo, da so storilci pogosto dalj časa izvajajo nasilje nad družinskimi člani, vendar tega nihče ne prijavi. Zato pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj o nasilju, za katero izvedo ali so mu priča, spregovorijo in s tem pomagajo žrtvam. Žrtve pogosto same nimajo poguma, da bi spregovorile o nasilju, zato naj to stori tisti, ki za nasilje ve, opozarjajo na policiji.