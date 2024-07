Iz Policijske uprave Maribor so sporočili, da je do požara prišlo v zgornjem nadstropju hiše, o dogodku pa trenutno še vedno zbirajo obvestila.

Na kraj dogodka je bila takoj po prejemu obvestila napotena mariborska poklicna enota, pri gašenju pa so jim pomagali še prostovoljni gasilci iz gasilci iz Korene in Dvorjan. Domači gasilci so o dogodku na svojem Facebook profilu sporočili, da je zagorela mansarda, požar so pogasili, pogorišče pa nato pregledali s termo kamero ter prezračili objekt.