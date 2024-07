»Električni avtomobili so prihodnost,« je dejal gospodarski minister Matjaž Han ter dodal, da podpis memoranduma ne zagotavlja le tehnološkega napredka, pač pa tudi našo zavezanost trajnostnemu razvoju. Z novo linijo električnih avtomobilov ne krepimo le naše gospodarske moči, pač pa tudi vlogo na evropskem in svetovnem trgu, je dejal.

S podpisanim memorandumom se bo omogočilo ohranitev proizvodnje avtomobilov v Novem mestu, kjer je trenutno zaposlenih 1400 ljudi. Prvi cilj po besedah predsednika uprave Revoza Jožeta Beleta je, da se ohrani trenutno število delavcev, a kot je dodal, z vzpostavitvijo novih procesov predvidevajo tudi odprtje novih delovnih mest, predvsem tistih z višjo dodano vrednostjo. Podpis memoranduma pa jim zagotavlja tudi stabilno poslovanje in napredek, tako na področju digitalizacije kot umetne inteligence, razogljičenja in trajnostne mobilnosti, je dejal.

V skladu z memorandumom lahko Renault pri investiciji v zagon proizvodnje novega modela računa na podporo države. Vlada je namreč naložbo prepoznala kot strateško ter izrazila močno voljo, da podpre proizvodnjo električnih avtomobilov v Revozu.

Premier je že v ponedeljek potrdil, da je bil Renault uspešen pri kandidaturi za izdelave novega izdelavo prenovljene različice Renaultovega električnega twinga. Pogajanja so stekla pred letom in pol, ko je bila prihodnost Revoza zelo negotova, je povedal Golob in spomnil, da se je novomeška tovarna takrat soočala z zmanjšanjem števila izmen ter zmanjšanjem števila zaposlenih. Prihodnost Revoza je bila zelo negotova, je dejal in dodal: »Danes podpisujemo zavezo Renaulta in vlade, da na tej lokaciji skupaj razvijemo proizvodno linijo za nov električni avtomobil.«