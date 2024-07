Teniški turnir bo eden vrhuncev letošnjih olimpijskih iger v Parizu. Še drugič v dvanajstih letih bo potekal na tradicionalnem prizorišču, in sicer Rolandu Garrosu, kjer vsako leto na pesku poteka eden štirih največjih turnirjev četverice. Podobno je bilo leta 2012, ko je največji športni dogodek na svetu gostil London, dvoboji pa so potekali na travi v Wimbledonu. Prav omenjena turnirja sta dokaz, da imajo še večjo olimpijsko veljavo prizorišča, kjer tradicionalno potekajo prireditve, in ne novi gigantski objekti, ki stroške iger povzdigujejo v nebo, po igrah pa praviloma samevajo.

Ogromno se pred igrami vrti okrog Novaka Đokovića. Srb v vsej sezoni ni skrival, da si je pred začetkom sezone izbral dva glavna turnirja, in sicer Wimbledon in olimpijski turnir. V svoji izjemni karieri namreč ni nikoli postal olimpijski prvak. Na zadnjih štirih igrah je največji uspeh dosegel na svojih prvih v Pekingu, kjer je bil tretji. V Londonu in Tokiu je bil četrti, v Riu de Janeiru pa je izpadel v prvem krogu, ko ga je premagal Argentinec Juan Martin del Potro.

Igre v Parizu bodo Đokovićeve tretje, ki bodo potekale na pesku. »Verjetno imam pred sabo zadnjo olimpijsko priložnost za uresničitev osebnih želja. Upam, da bom igral svoj najboljši tenis,« si nadeja Novak Đoković, ki je bil po porazu v finalu Wimbledona deležen številnih kritik.

Poleg zmagovalca 24 turnirjev največje četverice veliko prahu dviga Rafael Nadal. Peščeni kralj je bil sicer že olimpijski prvak, ko je ugnal konkurenco v Pekingu. Španec se je na presenečenje mnogih vrnil na teniška igrišča v spomladanski sezoni, v kateri je tekmoval na nekaterih turnirjih, toda vidnejših rezultatov ni dosegel. V zadnjih tednih se je povsem posvetil pripravi na pesku, zato je tudi izpustil turnir v Wimbledonu.

Svoj največji uspeh je dosegel prejšnji teden v Bastadu, kjer se je prvič po letu 2022 uvrstil v finale. V njem je moral v dveh nizih priznati premoč Nunu Borgesu. »Sem izjemno čustven, saj sem z uvrstitvijo v finale izpolnil enega svojih ciljev zadnjih mesecev. Res je, da ves čas poslušam, kako dolgo na pesku že nisem izgubil finala, a sem vseeno nad sabo navdušen. Veselim se olimpijskega nastopa,« napoveduje Rafael Nadal.

Glavni favorit olimpijskega turnirja pri moških bo Carlos Alcaraz. Španec je v zadnjih dveh mesecih osvojil turnirja v Rolandu Garrosu in Wimbledonu. Posebnega privilegija bodo Španci deležni na teniškem turnirju v Parizu, kjer bosta med dvojicami združila moči Rafael Nadal in Carlos Alcaraz.

Nadal se je na olimpijski turnir pripravljal v Bastadu, kjer sta igrala skupaj z Norvežanom Casperjem Ruudom. Dvakratni finalist Rolanda Garrosa bo na olimpijskem turnirju prav tako sodil v najožji krog favoritov za zmago. Izpostaviti kaže še Jannika Sinnerja in Alexandra Zvereva, ki sta v polfinalu in finalu letošnjega Rolanda Garrosa vodila Alcaraza z 2:1 v nizih, a na koncu priznala premoč sijajnemu Špancu. Zverev bo tudi branil olimpijsko lovoriko iz Tokia, kjer je bil v polfinalu boljši od Novaka Đokovića. Omenjena zmaga je imela toliko večjo težo, ker je bil dotlej Đoković na velikih turnirjih še neporažen, saj je v Tokio pripotoval kot zmagovalec OP Avstralije, Francije in Velike Britanije. V nadaljevanju leta mu je koledarski grand slam v New Yorku preprečil Rus Daniil Medvedjev.