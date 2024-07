Odločitev o izboru prireditelja je prišla po tem, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron članom Moka zatrdil, da bo od naslednjega francoskega premierja zahteval finančno »jamstvo« za organizacijo iger, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je dva dni pred otvoritveno slovesnostjo poletnih olimpijskih iger v Parizu dejal: »Želim potrditi svojo popolno zavezanost in popolno zavezanost francoskega naroda. Zagotavljam vam, da bom od naslednjega predsednika vlade zahteval, da med prednostne naloge nove vlade vključi ne le tega jamstva, ampak tudi olimpijski zakon.«

Macron je dodal, da želi Francija »preostanku sveta pokazati, da zimske igre niso le zgodovina - in mi smo ponosni, da smo del nje -, ampak tudi del naše prihodnosti.«

Odzval se je tudi predsednik Moka Thomas Bach, ki je danes napovedal, da bo »moral bodoči francoski premier Moku zagotoviti državno jamstvo za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2030 pred 1. oktobrom«.

Tako bodo v Franciji v šestih letih še druge olimpijske igre po poletnih, ki se bodo začele v petek v Parizu.

Pogodba o organizaciji zimskih OI z Mokom za zdaj še ni podpisana in bo šele po izpolnitvi zahtevanih pogojev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izbor je še pred 142. zasedanjem Moka veljal za formalnost, saj je bila Francija že novembra imenovana za prednostno kandidatko. Vodstvo Moka jo je generalni skupščini priporočilo junija.

Francija ima že veliko olimpijskih izkušenj. V francoskih Alpah so zimske igre potekale v Chamonixu (leta 1924), Grenoblu (1968) in Albertvillu (1992). Letos Pariz že tretjič po letih 1900 in 1924 gosti poletne OI.

Leta 2034 želi krovna olimpijska organizacija zimske igre še drugič po letu 2002 podeliti Salt Lake Cityju v ameriški zvezni državi Utah.