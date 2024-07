V nedeljo je svetovno povprečje temperature zraka znašalo 17,09 stopinje Celzija, dan pozneje pa se je globalna temperatura zraka na površju dvignila na 17,15 stopinje Celzija.

Služba EU za spremljanje podnebnih sprememb je zadnji rekord, ki je trajal štiri dni zapored, zabeležila v začetku julija lani. Pred tem je bil najbolj vroč dan avgusta 2016.

»Ponedeljek je bil morda postavljen nov svetovni rekord za najtoplejšo absolutno povprečno globalno temperaturo doslej, najbrž tudi za desettisoče let nazaj,« je za agencijo Reuters dejal klimatolog Karsten Haustein z Univerze v Leipzigu v Nemčiji.

V zadnjih dneh so mesta na Japonskem, v Indoneziji in na Kitajskem zabeležila rekordno vročino. V nekaterih zalivskih državah je peklensko vroče. Temperature pa so se tudi v nekaterih delih Evrope povzpele čez 45 stopinj Celzija.