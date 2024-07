»Pilota so rešili in ga zdravijo,« je dejal tiskovni predstavnik policije in dodal, da nesreče »mnogi niso preživeli«.

Letalo družbe Saurya Airlines je strmoglavilo okoli 11.15 po lokalnem času, je sporočila nepalska vojska. Po poročanju nepalskih medijev je letalo zagorelo, potem ko je zdrsnilo na vzletni stezi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

A video captured moments before the plane crash at Kathmandu, Nepal today. The sight is both haunting and heartbreaking, a stark reminder of the fragility of life. Thoughts and prayers with the families and friends of those affected. pic.twitter.com/ouO8uvwrd6 — Prerna Bhardwaj (@prernabhardwaj_) July 24, 2024

Letalo je bilo na poti v Pokharo, turistično središče v Himalaji. Druge podrobnosti in okoliščine nesreče za zdaj niso znane.

Nepalski letalski promet je v zadnjih letih doživel razcvet, saj prevažajo blago ter tuje pohodnike in plezalce med težko dostopnimi območji. Vendar se zaradi nezadostnega usposabljanja osebja in vzdrževanja letal sooča s kritikami zaradi pomanjkljive varnosti.

#WATCH | Plane crashes at the Tribhuvan International Airport in Nepal's Kathmandu. Details awaited pic.twitter.com/tWwPOFE1qI — ANI (@ANI) July 24, 2024

Zadnja večja nesreča komercialnega leta v Nepalu se je zgodila januarja 2023, ko je med pristajanjem v Pokhari strmoglavilo letalo družbe Yeti Airlines, pri čemer je umrlo vseh 72 potnikov na krovu.

⚡Plane Crashes During Takeoff In Nepal, 19 People On Board Fire & smoke can be seen rising from the area, in unverified videos posted to social media, where a Saurya Airlines flight is reported to have crashed, Wednesday morning. The aircraft was bound for Pokhara and carrying… pic.twitter.com/9Txz2FkiLj — RT_India (@RT_India_news) July 24, 2024

Ta nesreča je bila najbolj smrtonosna nesreča v Nepalu po letu 1992, ko je v strmoglavljenju letala družbe Pakistan International Airlines med približevanjem letališču v Katmanduju umrlo vseh 167 ljudi na krovu.