V mestu Palma de Mallorca so trije prostori, na katerih so si domačini postavili začasna bivališča v prikolicah za kampiranje. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, jim lokalna policija grozi z globami, saj kampirajo na javnih površinah. Vendar domačini odgovarjajo, da drugače ne zmorejo, saj so jih k temu prisilile visoke cene najemnin in stanovanj, ki so v zadnjih letih narasle predvsem zaradi naraščajočega turizma. »Lastniki raje oddajajo stanovanja turistom, zato se najemnine ves čas povečujejo. Cene rastejo, najemnine rastejo, vse raste, razen plač,« je za AFP povedala petinširidesetletna Pilar Hernando, ki živi v eni od prikolic.

Francoska agencija navaja tudi primer oseminštiridesetletne Aine Anamarie, ki je za nakup avtodoma najela posojilo, za katerega plačuje mesečni obrok v višini 323 evrov, kar je približno polovica plače, ki jo prejema za delo v trgovini. »Najem sobe v apartmaju na otoku običajno stane od 400 do 500 evrov,« je povedala in dodala, da ne more z besedami opisati stanja, kako slabo živijo domačini na lastnem otoku.

Zaradi slabih življenjskih pogojev so domačini pred kratkim na Majorki pripravili množične proteste, na katerih so opozorili na svoj položaj.

Aktivisti proti množičnemu turizmu v Španiji opozarjajo, da turisti zvišujejo cene nastanitev, zaradi česar si prebivalci ne morejo privoščiti življenja v mestnih središčih. Španijo je do maja obiskalo 33 milijonov mednarodnih turistov, kar je 14 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023.

Za Katalonijo so bili v lanskem letu Balearski otoki najbolj priljubljena španska provinca, ki jih je po podatki španskega turističnega urada obiskalo 14,4 milijona obiskovalcev. Iz podatkov špnaskega združenja turistične industrije pa je razvidno, da turizem predstavlja tudi 45 odstotkov otoškega BDP. Po njihovih podatkih pa turisti v vse večjem obsegu najemajo stanovanja in apartmaje preko aplikacij, kot sta Booking in Airbnb. Število kratkoročnih najemov tujih turistov se je samo med marcem in majem povečalo za 24 odstotkov.

Najemnine na otokih so se v zadnjem desetletju povišale za 158 odstotkov, kar je največ v Španiji. Povprečna najemnina za 80 kvadratnih metrov veliko stanovanje na španskem otočju je junija po podatkih statističnega urada znašala 1447 evrov. Povprečna plača v Španiji pa je 1925 evrov.