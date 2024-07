Po napovedih agencije za okolje bodo najvišje dnevne temperature od 24 do 28, na Primorskem pa tudi do 32 stopinj Celzija. Plohe in nevihte bodo nastajale predvsem v popoldanskem času. Na Primorskem pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost.

Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Neviht oziroma padavin pa po napovedi metereologov naj ne bi bilo. Jutra bodo sveža. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.

Tudi v petek in soboto bo večinoma jasno. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo postopno topleje.

V sosednjih pokrajinah bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih vzhodno od nas ter v Alpah bodo še nastale posamezne plohe ali nevihte. Ob severnem Jadranu pa bo pihala šibka do zmerna burja. Jutri bo pretežno jasno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala.