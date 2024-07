Srečanje zunanjih in obrambnih ministrov članic Evropske unije, ki bi moralo konec avgusta potekati v Budimpešti, bodo namesto tega organizirali v Bruslju, je sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik Unije Josep Borrell. Gre za ukor Madžarski, ki bi kot predsedujoča Svetu EU morala gostiti neformalna srečanja, a je pod udarom kritik zaradi potovanja premierja Viktorja Orbana v Rusijo k Vladimirju Putinu ter na Kitajsko, čim je prevzel vodenje sveta, ter nasprotovanja evropski politiki do Ukrajine, ki da je naklonjena vojni. »Poslati moramo signal, četudi samo simboličen, da nasprotovanje zunanji politiki Evropske unije in označevanje Evropske unije kot udeleženke vojne prinaša določene posledice,« je dejal Borrell. Dodal je, da so vse druge članice razen Slovaške zelo kritične do ravnanja Orbana. Poljska je predlagala, da bi bilo srečanje v Ukrajini, česar pa niso sprejeli. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa se je na potezo Borrella odzval z besedami, da »ne bi rad koga užali, a počutim se, kot bi bili v vrtcu«.