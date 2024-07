Kitajski naj bi uspel še en diplomatski preboj pri kočljivih mednarodnih vprašanjih. Lani sta pod njenim posredovanjem odnose normalizirala Iran in Savdska Arabija, zdaj so se po navedbah Pekinga rivalske palestinske frakcije na pogovorih na Kitajskem strinjale o oblikovanju prehodne vlade narodne enotnosti. Ta naj bi upravljala Gazo po koncu tamkajšnje vojne, vodila obnovo in priprave na volitve. Proti takšnemu dogovoru je takoj nastopil Izrael.

Kitajska je pogovore štirinajstih palestinskih skupin gostila od nedelje. Kitajski zunanji minister Wang Yi je potem sporočil, da so dosegli dogovor o »veliki spravi in enotnosti«, v katerem skupine priznavajo, da je Palestinska ljudska organizacija edini legitimni predstavnik vseh Palestincev, in se strinjajo o ustanovitvi vlade narodne enotnosti. Sprva sicer ni bilo jasno, kakšna bi bila vloga Hamasa, ki je do začetka oktobrske vojne z Izraelom upravljal Gazo in bil navzkriž z drugimi palestinskimi skupinami na čelu s Fatahom kot glavno silo na Zahodnem bregu. V Pekingu so bili sicer prisotni tudi predstavniki Hamasa in Fataha.

Globok razkol med samimi Palestinci

Vprašanje bodočega upravljanja Gaze pa tudi okupiranega Zahodnega brega je velika dilema, ki bi zahtevala odgovor, ko bo enkrat nastopilo premirje. V izraelski politiki se pojavljajo različne ideje, od trajne vojaške okupacije pa vse do aneksije, v mednarodni politiki pa o prehodnem mednarodnem upravljanju, denimo pod okriljem Združenih narodov.

Izrael je do dogovora iz Pekinga kritičen. Fatahu oziroma palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu je očital, da je podpisal dogovor s Hamasom. »Namesto da bi zavrnil terorizem, Mahmud Abas objema morilce in posiljevalce Hamasa, s čimer razkriva svoj pravi obraz,« je zapisal zunanji minister Israel Kac. Dogovor pa je pozdravil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, rekoč da treba spodbujati vse korake, ki vodijo k enotnosti.

Poznavalci ocenjujejo, da bo dogovor zelo težko uresničiti zaradi globokih razhajanj in tudi odkrite sovražnosti med mnogimi palestinskimi skupinami. Hamas je denimo nadzor nad Gazo leta 2007 prevzel po krajši vojni s Fatahom, vsi poskusi dialoga pa so potem padli v vodo. Težava za uresničitev dogovora je tudi nasprotovanja Zahoda temu, da bi imel Hamas, ki ga štejejo za teroristično organizacijo, kakšno vlogo v bodoči oblasti. Iz Pekinga sicer niso sporočili, da bi obstajal kakšen rok, do kdaj naj bi dogovor uresničili.

Nekateri ne bodo poslušali Netanjahuja Izraelski premier Benjamin Netanjahu bo imel danes govor pred obema domovoma ameriškega kongresa. Pred tem je nekaj kongresnikov napovedalo bojkot zaradi dogajanja v Gazi. Na govoru očitno ne bo niti podpredsednice države Kamale Harris, ki je tudi predsedujoča senatu. Harrisova, ki je najverjetnejša predsedniška kandidatka demokratov, je zato tarča kritik republikancev, sama pa pravi, da je imela že mnogo prej predvidene druge obveznosti. Jutri se bo Netanjahu sestal s predsednikom Joejem Bidnom, kar je dva dni kasneje od prvotnega načrta, ker je Biden zbolel za covidom.