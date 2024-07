Gre za dva programa: sofinanciranje pridobivanja stanovanj v lokalnih skupnostih in zagotavljanja oskrbovanih stanovanj ter javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč. »V preteklih letih smo z razpisi iz lastnih sredstev zagotovili 1500 javnih najemnih stanovanj po vsej državi, tokrat pa iz dokapitalizacij letos in prihodnje leto namenjamo 46 milijonov evrov za 500 novih stanovanjskih enot,« je povedal direktor SSRS Črtomir Remec.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za leti 2024 in 2025 je bil v uradnem listu objavljen 5. julija. Sklad občinam, lokalnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam tako kot doslej ponuja tri oblike sofinanciranja – posojilo, soinvestiranje in soinvestiranje s posojilom, novost pa je možnost posojila v višini do 75 odstotkov vrednosti investicije z odplačilno dobo 30 let. Z javnim pozivom za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2024 in 2025, ki je bil v uradnem listu objavljen 19. julija, pa sklad vabi fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj, stanovanjskih stavb ter zemljišč, primernih za gradnjo stanovanjskih stavb, po vsej Sloveniji.