Hanna Kozorez: V Ljubljano sem prišla pred dvema letoma iz Ukrajine. Vzgojena sem, da moram na svojo lastnino vedno paziti. Tukaj sem to skrb malo zanemarila, saj sem veliko bolj sproščena. Prešlo mi je celo v navado, da na fakulteti pustim svoje stvari na vidnem mestu, ko grem na stranišče, in mi jih nihče ne ukrade. Tudi sicer se počutim varno ne glede na uro v dnevu.

Roman Kurent: Ne vem, ali bi lahko Ljubljano označil kot eno najvarnejših evropskih mest. V novicah namreč zadnje čase preberem marsikaj slabega. Po zapisih sodeč se mi zdi, da je vedno več fizičnih napadov, sploh ponoči, pa tudi podnevi. Izgublja se spoštovanje do sočloveka, pa tudi drog je vedno več. Ravno zato se tudi zgodijo raznorazni napadi, sploh v središču mesta, kjer se stalno kaj dogaja.

Cath Forrest: Sem iz Anglije in z možem sva prišla v Slovenijo na dopust. O Ljubljani veva bolj malo, vendar se nama na prvi pogled zdi zelo varna. Sicer nisva iz Londona, ampak mislim, da sva tukaj lahko bolj sproščena, kot bi bila tam, in niti ne razmišljava o tem, da bi se nama lahko kaj zgodilo. Omenila bi, da sva pred nekaj dnevi obiskala Bohinj, kjer sva ob kopanju v jezeru pustila stvari na pomolu. Med njimi so bile tudi dragocenosti in nič ni izginilo.

Mija Milašinović: Sem iz okolice Ljubljane, vendar se tako v prostem času kot med šolskim letom veliko zadržujem v prestolnici. Čez dan se mi zdi, da je mesto še kar varno. In to kljub temu, da je tu veliko gaserjev, ki stalno iščejo težave, kar nekaj pa je tudi pijanih in narkomanov. Ti pogosto drezajo v mimoidoče brez razloga. Zvečer je v parku Zvezda mogoče malce bolj nevarno, a je center od vseh delov mesta najvarnejši.