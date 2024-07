O točkah in ocenah

'Točka in pol, človek in pol, človek brez milosti …« je že pred mnogimi leti prepeval kantavtor Marko Brecelj. Spoznanje, da se trenutno družbeno dogajanje zrcali v poeziji, ki je bila napisana že davno, me vsakič znova fascinira. Očitno so občutljive pesniške duše zmožne zaznati in razumeti subtilne družbene spremembe že mnogo prej, preden postanejo očitne tudi umu nas slehernikov.