Lepe fasade na trhlih temeljih

Lanske katastrofalne poplave so na področju poplavne varnosti in upravljanja voda prinesle trenutek streznitve. Dolga leta spregledano in organizacijsko, kadrovsko ter finančno osiromašeno področje je še danes v središču pozornosti prebivalcev, zlasti prizadetih v lanski ujmi, in oblasti, ki ugotavlja, da treh desetletij zamujenega dela ne gre nadoknaditi v enem letu. Nenadoma smo dobili na mizo zakone, ukrepe in kupe denarja, za katerega še danes ne vemo prav dobro, kako ga bomo z obstoječim zarjavelim sistemom sploh lahko porabili.