Hiše za potrpežljive

Včeraj so mediji poročali o predaji »prve hiše za poplavljeno družino v Sloveniji«. Gre seveda za poplave, ki so se zgodile pred skoraj natanko enim letom. In gre za hišo, ki skoraj nima nobene zveze z državno pomočjo, saj je njeno postavitev financiralo 41 donatorjev. Ironija je, da je družina iz svoje odškodnine državi celo plačala za zemljišče, na katerem stoji hiša, čeprav je bilo to sprva mišljeno kot donacija občine.