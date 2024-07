59-letna Kamala Harris je hitro nabrala podporo ključnih demokratov in v ponedeljek tudi podporo večine delegatov na letošnji nacionalni konvenciji stranke, kar ji je praktično zagotovilo predsedniško nominacijo in si mora sedaj izbrati še podpredsedniškega kandidata.

Schumer in Jeffries se v ponedeljek še nista pridružila demokratskim politikom pri izreku podpore in sta napovedala, da se bosta s podpredsednico ZDA najprej pogovorila. CNN poroča, da sta to sedaj storila in jo podprla.

Harris ima sedaj že javno podporo več kot 30 demokratskih senatorjev, več kot 80 članov predstavniškega doma kongresa in praktično vseh demokratskih guvernerjev zveznih držav. Od uglednih demokratov manjka še podpora Baracka Obame.

Harris je v prvih 24 urah, odkar je predsednik ZDA Joe Biden naznanil odstop od kampanje, prejela 81 milijonov dolarjev donacij za kampanjo, kar je rekord, je sporočil njen volilni štab.

Bela hiša je danes sporočila, da bo Biden zgodovinsko odločitev o odstopu od kampanje Američanom podrobneje razložil v neposrednem televizijskem nagovoru v sredo zvečer po lokalnem času.

81-letni Biden je odstopil potem, ko se je nanj zelo povečal pritisk iz stranke zaradi slabega nastopa na televizijskem soočenju z republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom.