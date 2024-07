Najpomembnejša postranska stvar na svetu ima na olimpijskih igrah poseben status. Nogomet je eden izmed redkih športov, ki svojega vrhunca nima na tekmovanju pod petimi krogi. Del tekmovalnega programa je bil na prav vseh poletnih olimpijskih igrah, razen v letih 1896 in 1932, vendar pa na njih profesionalni igralci niso smeli sodelovati vse do iger leta 1984 v Los Angelesu. Tudi od takrat pa na turnirju ne morejo igrati vsi najboljši. Reprezentance so sestavljene iz igralcev, starih do 23 let, na voljo pa imajo tudi tri izjeme. Ker tekmovanje ni pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (FIFA), imajo pri tem klubi proste roke, da svojih zvezdnikov ne pošljejo na turnir.

To ne pomeni, da v zgodovini iger nogometnih zvezdnikov ni bilo mogoče videti, saj se z zlatim odličjem lahko pohvali tudi za mnoge najboljši vseh časov, Argentinec Lionel Messi. Ob njem se z najžlahtnejšo športno kolajno lahko pohvalijo še Neymar, Angel Di Maria, Carlos Tevez, Samuel Eto'o, Jay-Jay Okocha in Pep Guardiola. Zaradi omenjene omejitve bo letošnji turnir prikrajšan za trenutno morda najboljšega na svetu Kyliana Mbappeja. Ta je izrazil veliko željo po nastopanju, a mu je načrte prekrižal Real iz Madrida, kjer bo igral v novi sezoni. Podobna usoda je doletela drugega francoskega zvezdnika Antoina Griezmanna. »Nazadnje v življenju sem toliko zavrnitev doživel na univerzi,« je boj z mlini na veter opisal Thierry Henry,selektor francoske olimpijske reprezentance. Ekipo nekdanjega zvezdnika Arsenala in Barcelone bo na igrišču kot kapetan vodil Alexandre Lacazette, ki pri svojem Lyonu ni imel težav z dovoljenjem za igranje.

Na turnirju nastopa 16 reprezentanc, skupinski del se začenja že danes. Moštva so se na turnir uvrstila prek kvalifikacij mladinskih ekip. Poleg Francozov so favoriti še Argentinci, Maročani in dvakratni branilci naslova Brazilci. Maročani so na zadnjem svetovnem prvenstvu presenetljivo igrali v polfinalu, tudi v Pariz pa so pripeljali zvezdnika PSG Achrafa Hakimija, ki je navduševal v Katarju pred dvema letoma. Pri Argentincih bi posebno zgodbo lahko spisal trener Javier Mascherano. Ta je v svoji igralski karieri dvakrat postal olimpijski prvak, zdaj pa lahko postane prvi moški, ki bi ta podvig združil še s trenersko vlogo.

V nasprotju z moškim turnirjem ženske pri nastopanju nimajo omejitev. Na olimpijskih igrah se ženski nogomet igra od leta 1996, na letošnjih pa se njihov turnir začenja jutri. Na njem nastopa 12 reprezentanc, med temi so vse najboljše na svetu. Glavne favoritinje so svetovne prvakinje Španke, izzvale pa jih bodo Američanke in Brazilke. Turnir v Parizu bo zadnji za Marto – ta velja za edino igralko, ki je dosegla gol na petih zaporednih olimpijskih turnirjih, zdaj pa ima priložnost svoj rekord še popraviti.