»Z vodstvom ljubljanske medicinske fakultete smo dosegli dogovor, v okviru katerega bo prišlo do spremembe njihovega statuta na način, da bomo v naši bolnišnici ustanovili kampus za njihove študente. To pomeni, da bo naša bolnišnica na neki način postala podružnica medicinske fakultete. Mi namreč lahko študentom ponudimo kompletno bolnišnično uslugo, saj imamo pokrita vsa področja, ki zadevajo pouk študentov medicine, pri čemer bomo komplementarni s fakulteto. Na ta način bomo olajšali delo ob – v prihodnje – povečanem številu vpisanih študentov, ki je edina trajna rešitev kadrovskih težav, s katerimi se v naši državi srečujemo,« je ob nedavnem obisku ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel v celjski bolnišnici razkril direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačič.

Kot je še povedal, je uvedba kampusa tudi v interesu celjske občine, saj mesto potrebuje mlade, ki si bodo tu ustvarili svoje družine in s tem mesto pomladili, da bo živelo naprej. V dogovoru, sprejetem z vodstvom medicinske fakultete ljubljanske univerze, med drugim piše, da bo celjska bolnišnica kot kampus prevzela celotno izvajanje posameznih predmetov medicinske fakultete, predvsem kliničnih predmetov kirurgije in interne medicine. Po tem dogovoru bi prvi študentje celjsko bolnišnico obiskali že oktobra.

Nova oddelka kardiokirurgije in nevrokirurgije

Obenem so ministrico za zdravje v Celju seznanili s potekom aktivnosti pri uvajanju dejavnosti oziroma ustanavljanju oddelkov kardiokirurgije in nevrokirurgije, ki bosta v prihodnjih mesecih začela delovati kot samostojna bolnišnična oddelka. S sprejetjem uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje, in obsegu sredstev za letošnje leto je celjska bolnišnica prejela tudi sredstva za izvajanje programa kardiokirurgije – operacije na odprtem srcu, kar je sicer že leta 2021 podprl razširjeni strokovni kolegij kirurških strok, najvišji strokovni organ na področju kirurških strok, katerega naloga je oblikovanje strokovnih doktrin. Izvedbo prvih posegov programa kardiokirurgije v celjski bolnišnici načrtujejo že v letošnjem septembru, s čimer bo bolnišnica naredila pomemben korak pri nadaljnjem razvoju moderne kardiologije.

Nevrokirurgija pa v celjski bolnišnici že dve desetletji obratuje kot odsek znotraj travmatološkega oddelka. A v zadnjih letih beležijo 30-odstotno rast števila operacij programa nevrokirurgije, zato trenutna kadrovska zasnova in sledenje vsesplošno dinamičnemu in hitro razvijajočemu se področju nevrokirurgije zahtevata tako ustrezno prostorsko ureditev kot investicijo v opremo. Nenazadnje k celjski bolnišnici gravitira okoli 350.000 prebivalcev celjske in okoliških regij, zato sta uvedba in razvoj novih ter že obstoječih dejavnosti pomembna ne le zaradi pridobitve mladega kadra in krepitve javne bolnišnične dejavnosti, temveč predvsem zaradi krajšanja čakalnih dob in zagotavljanja hitrejše ter lažje dostopnosti do nevrokirurške in kardiokirurške oskrbe za vse bolnike, ne glede na njihovo geografsko lokacijo, ekonomski status ali zdravstveno zavarovanje. Kot je dejala ministrica, bodo morali v celjski bolnišnici, v skladu s sprejeto uredbo, zdaj urediti potrebne prostore, kupiti opremo in pripraviti projektno dokumentacijo javnih naročil.