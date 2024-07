Priljubljen kotiček osvežitve in druženja

Prebivalcem in obiskovalcem občine Medvode v poletnem času prijetno osvežitev ponuja naravno kopališče Straža. Sredi polj pod Spodnjimi Pirničami nudi kopalne užitke tako mladim kot starejšim, do kamnitega bazena in izvira s pitno vodo pa radi prikolesarijo tudi športni navdušenci.