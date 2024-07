Mislim svoje mesto: Varuhi spomina

Pretekli teden je bil v tem časopisu objavljen zapis o še zadnjem uličnem prodajalcu cvetlic na Čopovi. Tam pred trgovino s čevlji ima postavljen kup suhega cvetja, sem in tja pa ima tudi kakšen svež šopek. Pozimi prodaja mah in belo omelo, spomladi šopke teloha. In prav ti šopki meščanom najmanj srednjih let obudijo spomine.