Po podatkih policije naj bi 22-letni Maročan izkoristil gnečo na avtobusu in ji iz torbice potegnil denarnico z nekaj sto evri gotovine. Potnica je to opazila in ob pomoči drugih potnikov 22-letnika zadržala do prihoda policistov. Denarnico je dobila nazaj, policisti pa so 22-letnika aretirali. Napovedali so, da ga bodo odpeljali pred preiskovalnega sodnika, kar pomeni, da se utegne zaradi poskusa drzne tatvine znajti v priporu.