51-letni hrvaški vojni veteran in upokojeni vojaški policist KrešimirPahoki, ki je v ponedeljek v domu za starejše v hrvaškem Daruvarju s pištolo ubil svojo mater, še štiri druge varovance doma in tamkajšnjega zaposlenega, se bo moral zagovarjati za enajst kaznivih dejanj. Ovadili ga bodo zaradi femicida, štirih umorov in enega uboja, poleg tega pa še za tri poskuse umora in dva poskusa uboja.

Po poročanju hrvaških medijev je Pahoki materi pomagal plačevati nastanitev v domu za starejše, pred dnevi pa naj bi iz doma prejel klic, da del stroškov ni poravnan. Nekateri sklepajo, da je prav s tem povezan motiv za sicer neracionalni napad in streljanje na nedolžne varovance doma in tamkajšnje zaposlene.

Pahoki, ki je dneve navadno preživljal s pločevinko piva v roki, tokrat ni bil nasilen prvič. Policija ga je od leta 2012 trikrat obravnavala zaradi motenja javnega reda in miru ter družinskega nasilja. Pojavile so se tudi informacije, da je nedolgo tega v opitem stanju znanca, s katerim sta se sprla, udaril s steklenico po glavi, po nekaterih informacijah pa naj bi mu tudi potisnil pištolo v usta. Prav zaradi ne ravno nedolžne preteklosti so se na Hrvaškem pojavile kritike, zakaj ni policija v preteklosti odločneje ukrepala in mu zasegla pištole, za katero ni imel dovoljenja.

Na policiji se je morilec branil z molkom, včeraj pozno zvečer pa naj bi ga skupaj z zagovornico po uradni dolžnosti poskušali zaslišati tožilci.

Hrvaški mediji so v poplavi izjav ogorčenja in žalosti včeraj izpostavili tudi dejanje enega izmed zaposlenih v domu za starejše, ki mu je o streljanju uspelo alarmirati lastnika zasebnega doma. Ko je slišal streljanje, se je skril pod posteljo, nato pa je skupaj z medicinsko sestro poskušal pobegniti skozi okno.

Proti oknu sta se pognala prav v trenutku, ko je v sobo stopil Krešimir Pahoki in začel streljati. Krogla ga je zadela v prsi, kljub temu pa mu je uspelo steči do knjižnice, od koder so na pomoč poklicali policijo. Zaradi strelne rane se še vedno zdravi v bolnišnici.

Policisti so napadalca nazadnje aretirali v bližnjem baru, kamor je hladnokrvno odkorakal po strelskem pohodu.