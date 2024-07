»Na pogovor z Enesom M. sem šla, ker je on z mano navezal stik. Rečeno je bilo, da ima informacije o Andrejevi smrti ... Policija je primer zaključila kot 'overdose', iz poročila sodne medicine pa je jasno, da v telesu ni imel drog. Zato sem raziskovala naprej, hotela sem izvedeti, kaj se je zgodilo. Ampak Enesova ponudba, da se Amarja likvidira, je bila zame šok. Od tega sem ga hotela odvrniti,« je na sodišču zatrjevala Lidija Giuliatti Bajželj in tako ponovno zanikala, da je napeljevala Enesa M. k umoru Amarja T., kot ji očita tožilstvo.

Slednje trdi, da je skupaj z možem Igorjem Bajžljem iskala morilca za Amarja, ker sta ga krivila za smrt svojega sina Andreja avgusta 2019. Prepričana naj bi namreč bila, da je sinu dobavljal drogo. A tako zakonca kot njuni prijatelji trdijo, da je bil Andrej na zdravljenju zaradi odvisnosti in že nekaj časa pred smrtjo droge ni več jemal. Po njunem je bilo res čudno, ker so po smrti v Andrejevi denarnici našli Amarjevo zdravstveno izkaznico (Amar je enkrat izjavil, da jo je izgubil, drugič pa, da mu jo je Andrej ukradel), a da ga nikoli nista imela za edinega ali najbolj verjetnega osumljenca. Trdita tudi, da ne bi nikoli ničesar počela na svojo roko. Vseskozi sta sodelovala s policijo, ko je ta primer (po njunem nezadovoljivo) zaključila, pa sta se prek odvetnika pritožila na ustavno sodišče.

Srečanje v Kamniku

V obtožnici piše, da sta po sinovi smrti najmanj eni osebi naročila Amarjev umor in že plačala 15.000 evrov, vendar likvidacija ni bila izvršena. Nato naj bi Giuliatti-Bajžljeva umor naročila še Enesu M. (spet za 15.000 evrov nagrade), a tega ni storil, pač pa je vse povedal Amarju, ta pa policiji. Tožilski očitki temeljijo predvsem na izpovedi Enesa M. in pogovoru med njim ter Giuliattijevo v Kamniku avgusta 2022, ki ga je obtožena snemala. Tja jo je povabil, rekoč, da ji lahko kaj pove o Andrejevi smrti. Ji je pa govoril tudi o tem, kako bi Amarja lahko likvidirali, se ponudil, da bi on to storil, se dogovarjal za ceno, ki jo je postopoma zniževal, na koncu pa pristal tudi na zamenjavo za spolne usluge ali kar brezplačno. Rekel ji je, naj se na policijsko preiskavo ne zanaša, ker da so policisti podkupljeni in dobivajo denar od kriminalcev, ki prodajajo drogo. Vse to je na posnetku.

Hotel jo je ogoljufati

Enes M. je na sodišču zatrdil, da je vse to govoril zato, da bi Giuliatti-Bajžljeva vpričo njega priznala, da hoče Amarjevo smrt. Slišal je namreč govorice, a se je hotel sam prepričati, saj je bil Amarju boter in ga je hotel zaščititi. Mu je pa nato Amar prekrižal načrte, ker je šel na policijo. Njegov namen je bil namreč ogoljufati obtoženko.

»Amarju sem rekel, da bi ji pobrala denar, potem bi pa ga jaz našminkal in ga v gozdu fotografiral, kot da sem ga ustrelil. Ona pa potem ne bi imela več denarja, da še komu naroči umor,« je razlagal senatu. Če bi vedel, da se bo zapletel v ta sodni proces, se ne bi vmešaval, je dejal, ampak pustil, da se Amarja »ubije kot psa na cesti«. »Nikoli več ne bom nikomur pomagal, pa če je to rodni brat,« je izjavil. Zase je dejal, da je kriminalec s trinajstimi let zapora »za sabo«, da ima dvajset različnih imen, je v več kazenskih postopkih (tudi kot organizator mednarodne hudodelske združbe za trgovanje z ljudmi oziroma migranti). Na vprašanje, zakaj je ponujal zastonj likvidacijo, če mu je šlo le za denar, niso dobili jasnega odgovora.

Ker je obtoženki na sestanku v Kamniku govoril, da je Andrej mogoče umrl zaradi strihnina (»v 80 odstotkih heroina v Ljubljani je tudi strihnin«), so ga vprašali, ali kaj ve o krivcu za Andrejevo smrt. »Ne, in tudi če bi vedel, ne bi nobenega 'scinkal'. Tudi če bi mi grozilo 50 let zapora ... Vem pa, kdo mu je prodajal drogo, ampak teh fantov ne bi nikoli izdal,« je bil odločen.