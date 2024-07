Kako to doseči? Z ukrajinskim članstvom v NATO paktu? Z nadaljnjim zalaganjem z orožjem in vsesplošnim warmongeringom? S pogajanji? Z diplomacijo? Z ekonomijo? S sankcijami? S popuščanjem Putinu? Tega ne vem. Toda na žalost tega ne vesta zatrdno niti Trump niti Ursula von der Leyen. Predvsem pa tega ne vedo slovenski intelektualci. Vsi samo ugibajo in blefirajo. To je globalni gambling.

Ta vojna nas bo drago stala. Plačana bo z življenji, domovi, napredkom, blagostanjem milijonov Ukrajincev. Plačana bo s stotinami milijard evrov (in zaenkrat še dolarjev), ki bi jih bilo pametneje porabiti drugače.

Plačana pa bo tudi s tem, da bomo morda morali postati moralno manj izbirčni, celo neobčutljivi in manj egoistični. Da bomo sprejeli to dejstvo, da bomo svobodo Ukrajine plačali z našo lastno nesvobodo. To nesvobodo, ki jo bodo k nam po ovinku importirali tisti — Trump, Orbán, Ursula von der Leyen ali bog ne daj Putin —, ki jim bo tako ali drugače uspelo končati to vojno.

Nam navadnim državljanom ni treba biti pameten. Lahko pa nas je strah tega globalnega gamblinga in rusko-ukrajinske rulete. Večer