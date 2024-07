Objektiv(no)

Vsi državljani smo enako vredni, samo nekateri so vredni več (Polona Jamnik Dnevnik, 18. julija 2024) in Zdravniki želijo zaščito pred bolniki (Dušan Keber, Objektiv, 13. julija 2024). Oba prispevka sta tendenciozna, lažniva, zavajajoča in obe trditvi povsem deplasirani.