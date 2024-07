Ko sem pred desetletji v Karlsruheju vodil izpostavo projektantskega biroja IBU GmbH, ki se je pretežno ukvarjal z gospodarjenjem s komunalnimi odpadki (Abfallwirtschaft), sem z mojimi domačimi ter nemškimi strokovnimi kolegi ter uradniki že tedaj, žal zaman, skušal na lastne stroške prenašati na naša domača tla nemško, nedvomno v EU vodilno aktualno strokovno znanje ter izkušnje s tega zahtevnega strokovnega področja, v obliki strokovnih člankov, seminarjev in z organizacijo vodenih ogledov tujih delujočih naprav.

Tako nam je pod pokroviteljstvom ATV e.V. sredi novembra 1994 na 14. mednarodnem seminarju v Novi Gorici, g. Peter Blank, direktor urada za ravnanje z odpadki mesta Karlsruhe (Stadtdirektor des Amtes für Abfallwirschaft der Stadt Karlsruhe), predstavil koncept gospodarjenja z odpadki celotnega območja mestne uprave Karlsruhe in predstavil načrtovano odstranjevanje ter sežiganje odpadkov po tedaj najbolj strokovno zagovarjanem, okolju najmanj škodljivem termoselektivnem postopku.

Leta 2004 je v Karlsruheju pričela tudi poizkusno delovati prva taka »termoselekt« naprava v Nemčiji, ki pa so jo prebivalci zaradi stalnih obratovalnih prekinitev hitro preimenovali v »termodefekt« napravo. Leta 2009 so (po stečaju švicarske termoselekt družbe) končno morali ustavili tudi obratovanje te ogromne naprave, ki še dandanes sameva in propada na robu mesta. Doslej povzročena škoda te naprave (še brez stroškov bodoče odstranitve celotne ruševine) se ocenjuje na preko 400 milijonov evrov.

Ne znam si predstavljati oziroma oceniti še potrebnih dodatnih gradbenih stroškov, ki jih bo povzročila predvidena ljubljanska sežigalna naprava z nekaj sto metrov visokim dimnikom na slabo nosečih barjanskih tleh v neposredni bližini prelomnice potresnega območja.

Nedvomno bo ljubljanski župan g. Jankovič – ob striktnemu ignoriranju strokovnih opozoril zdravniške stroke, poleg brezobzirne zastrupitve ljubljanske pitne vode zaradi izgradnje kanala C0 – zaslužen tudi še za posledično dodatno inhalacijo hudo strupenih izpušnih snovi iz bodoče sežigalnice komunalnih odpadkov iz območja najmanj zahodne in osrednje Slovenije. Očitno nas umiranje na obroke in negativne izkušnje obeh »pilotskih« miniaturnih aktualnih primerov okoljskih katastrof v Anhovem in v Trbovljah nista izučili in bomo sedaj v ljubljanski kotlini slepo, gluho ter poslušno zgradili podobno, vendar neizmerno večjo zdravju in okolju škodljivo sežigalno napravo.

Naj citiram še Alberta Einsteina: »Vsemirje ter človeška neumnost sta neskončna, vendar o vsemirju še nisem popolnoma prepričan!«

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana