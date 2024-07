Leta 2021 je prodal svoj glasbeni katalog izdajatelju Sony Music za približno 500 milijonov dolarjev in se pridružil dvema glasbenima milijarderjema, Paulu McCartneyju in Taylor Swift.

Sicer še naprej ustvarja. Leta 2022 je izdal kompilacijski album s priredbami, posnet sredi pandemije, z naslovom Only The Strong Survive, letos pa se je podal na trimesečno turnejo po Evropi in Združenem kraljestvu ter izdal posebno ponovno izdajo svojega albuma iz leta 1984 Born In The U.S.A., ob tem pa napovedal še nov koncertni dokumentarec.