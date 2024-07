Otok Brač se poleg čudovite narave lahko pohvali tudi s prav posebnimi kraji. In Pučišća so zagotovo eden izmed njih. To je kraj, kot ga opisujejo v tamkajšnji turistični skupnosti, »kjer je kamen začetek in konec ter je merilo vseh stvari«, znan pa je tudi po mirnem in nežnem vzdušju ter dolgi in bogati zgodovini. Je središče kulture na Braču, svetovna prestolnica braškega kamna, kot ga tudi imenujejo. In je tudi kraj, ki ga krasijo čudovite plaže ter kristalno čisto morje. Mnogi gostje, ki obiščejo Pučišća, kraj opišejo kot eno najlepših vasi v Evropi.

Kjer kamen pomeni življenje

Naselje Pučišća, eno največjih na Braču, leži v globokem zalivu na severu otoka. Znotraj njegovih meja so natrpane hiše, renesančne palače in baročne stavbe, pa tudi obrambni stolpi, vsi v beli barvi in zgrajeni iz svetovno znanega belega braškega kamna. Na obali so prostorne zgradbe, v njih so živeli aristokrati in kamnoseki, ki še danes veljajo za prave umetnike. Dlje od obale, ob hribu, po katerem se vzpenja naselje, so stavbe vse manjše, v njih pa so živeli navadni ljudje … V tem braškem naselju je bil kamen od nekdaj del vsakdana, eden od okrasov mesta, a tudi hrbtenica lokalnega gospodarskega razvoja. Tamkajšnja kamnoseška tradicija je dolga in močna, kamnoseška šola, edina te vrste na Hrvaškem, stoji prav v tem naselju, okolica pa je posejana s kamnolomi, nekateri so bili aktivni tudi v rimskih časih.

Kamnoseška in zidarska šola ustanovljena leta 1906

Tamkajšnja znamenita kamnoseška šola je bila ustanovljena leta 1906 na podlagi stoletne tradicije, eden najbolj znanih tamkajšnjih kamnolomov pa je na obali, vzhodno od samega mesta in je viden s celine. Imenuje se Veselje, v listinah pa se omenja že leta 1455. Od preostalih kamnolomov izstopajo Tesišće, Punta in Kupinovo, po nekaterih zgodbah je bil braški kamen uporabljen celo pri gradnji Bele hiše, drugi vztrajajo, da gre za mit.

Kako je kraj dobil nenavadno ime

Obstajata dve razlagi, kako je kraj dobil nenavadno ime. Po lokalnem izročilu izvira iz imena Spuzišća, to pa iz besede odložiti ali dol, kar naj bi se nanašalo na priseljevanje prebivalstva iz Pražnice in Straževnika v notranjost v 15. stoletju. Prebivalci območja, kjer so zrasla Pučišća, so pred gusarskimi napadi večkrat bežali k njim. Druga različica se nanaša na latinsko besedo puteus (vodnjak ali izvir), ki so jo kasneje pohrvatili v puč in tej besedi dodali pripono -šće.

Stipanska luka je bila poseljena še v rimski dobi

Sam zaliv, v katerem leži kraj, je razdeljen na dva rokava – vzhodni se imenuje Stipanska luka, zahodni pa Pučinski dolac. Arheološke raziskave kažejo, da je bilo pristanišče naseljeno že v rimskih časih, v 11. stoletju pa so se denimo tam naselili tudi benediktinci. Ob napadih piratov so se prebivalci zaliva večkrat umaknili v notranjost in se znova vrnili.

Gradnja gradu za vedno spremenila naselje Luka Kula

Vendar pa so v začetku 14. stoletja pirati prenehali predstavljati grožnjo in v rokavih zaliva so nastale stalne naselbine, ki jih tamkajšnji prebivalci niso zapustili niti ob novi nevarnosti, Turkih. Tam so namreč leta 1467 postavili prvi obrambni grad, sčasoma pa jih je nastalo kar 13. Prav zaradi njih in funkcije, ki jim je bila namenjena, je naselje dobilo vzdevek Luka Kula. Nekateri od njih so ohranjeni še danes, na primer grad Ciprijana Žuvetića, ob katerem stoji renesančna palača, nato grad Aquila in grad družine Dešković.

Kristalno čisto morje

Vendar pa je ena največjih prednosti Pučišća čudovito kristalno čisto morje. V samem mestu lahko uživate na plaži Sveti Rok, s katere je čudovit razgled na morski prehod proti odprtemu morju, pa tudi na stare stavbe v mestu. Širša okolica Pučišća je polna večjih in manjših zalivov. Ena izmed njih je Lovrečina, ena redkih peščenih plaž na otoku Braču, pa tudi zaliv Konopjikova. Na vzhodu je mestece Povlja (znano po Povaljski listini, najstarejšem dokumentu, napisanem v hrvaški cirilici), na ozemlju katerega izstopajo zalivi Travna, Smokvica, Tičja luka, Tatinja in Luke.

Morda za konec še nenavaden podatek o tem braškem naselju. Nekateri zgodovinarji menijo, da je bil mož zadnje havajske kraljice Liliuokalani, princ John Owen Dominis, po rodu prav iz tega čudovitega kraja na Braču.