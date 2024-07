Izstopajo predvsem kazalniki v spomladanskih mesecih, ko so zabeležili povečanje obiska, kar dokazuje, da je Izola privlačna tudi v zunajsezonskih mesecih. Podatki o turističnem obisku v juniju 2024 kažejo, da je Izolo v tem mesecu obiskalo 17.886 gostov, ki so skupaj opravili 63.518 prenočitev. V primerjavi s preteklim letom to predstavlja 2 odstotka manj prihodov in 3 odstotke manj prenočitev. 47 odstotkov vseh prihodov in 53 odstotkov vseh prenočitev je bilo ustvarjenih na domačem trgu. Med tujimi trgi je na prvem mestu Avstrija, sledijo Nemčija, Češka, Poljska, Madžarska in drugi.

Junija je bilo 50 odstotkov prenočitev ustvarjenih v hotelih, 27 odstotkov v apartmajih in stanovanjih, 10 odstotkov v kampih in 13 odstotkov v preostalih nastanitvenih oblikah. Junija so v primerjavi s preteklim letom zabeležili praktično enako število prenočitev v hotelih, rahel upad pa so izolski turistični delavci opazili v kampih in zasebnih nastanitvah. Vzroki so v vremensko precej neprijaznem juniju in kasnejšem začetku poslovanja nekaterih ponudnikov.