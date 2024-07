Z ugodno lego na križišču pomembnih evropskih poti in naravnimi danostmi, ki ga obdajajo, je Maribor destinacija tako za zahtevne goste, ki ga raziskujejo bodisi sami, z družinami ali v manjših skupinah, kot tudi pogosta postojanka za tranzitne turiste. Turistična ponudba mesta in okolice sloni na treh ključnih produktih – kultura, vino in kulinarika ter aktivnosti na prostem.

Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor, pravi: »V Mariboru v prvih šestih mesecih ohranjamo kondicijo lanskega izjemnega turističnega leta, podobnega trenda pa se nadejamo tudi do konca leta. Ob polletni bilanci se kažejo na primer slabša zimska sezona, vračanje italijanskih turistov, pa tudi večji interes domačih obiskovalcev. A dobri rezultati se ne kažejo le skozi številke, ampak predvsem s ponudbo, ki je kakovostna, avtentična, celoletna ter v skladu s potrebami in interesi turistov in lokalnega prebivalstva. Zato v sodelovanju z mariborskimi turističnimi akterji izvajamo številne akcije za boljšo izkušnjo naših gostov, med najaktualnejšimi so na primer mestni koledar dogodkov KAM, spodbujanje kulturnih ustanov k odprtju ob nedeljah in usposabljanje novih lokalnih turističnih vodnikov.«