Glede na že leta zelo dober obisk Lipice oziroma Kobilarne Lipica bo po prepričanju direktorice agencije ORA Krasa in Brkinov dr. Karmen Rodman TIC več kot primeren za spodbujanja obiska znanih in manj znanih turističnih znamenitosti na območju. Kobilarno Lipica namreč obišče 85.000 obiskovalcev na leto. Zelo pogosto je kobilarna prva atrakcija na območju, od koder je zato smiselno turiste povabiti še v okoliške znamenitosti in jim omogočiti stik z bogato kraško ponudbo okusov.

Letos še boljši obisk

Kot je povedala direktorica Karmen Rodman, je v prvem letošnjem polletju Kras in Brkine obiskalo nekaj manj kot 33.000 turistov, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani, imeli pa so skoraj 57.000 nočitev, kar je osem odstotkov več kot v prvem polletju lani. Velika večina turistov, skoraj 86 odstotkov, je bilo tujih. Med občinami je na prvem mestu Sežana, sicer pa v vseh kraških in brkinskih občinah spodbujajo trajnostno delovanje in se lahko pohvalijo s petnajstimi turističnimi ponudniki s trajnostnim znakom. Direktorica je poudarila tudi pomen aktivnega promoviranja destinacije na poslovnih dogodkih in sejmih v tujini in Sloveniji ter objave v uglednih angleških, ameriških, irskih in španskih medijih, kot so Conde' Nast Traveller, Viajes National Geographic, The Times, Sunday Independent, kar seveda pomembno povečuje prepoznavnost celotne turistične regije.

Mag. Tatjana Vošinek Pucer, direktorica Kobilarne Lipica, je odprtje novega TIC najprej predstavila kot pomemben mejnik v krepitvi turistične ponudbe in sodelovanja med lokalno skupnostjo in kobilarno: »Ta center bo služil kot osrednja točka za vse obiskovalce, ki si želijo spoznati bogato dediščino, naravne lepote in edinstvene priložnosti, ki jih ponuja območje Krasa in Brkinov.« Sicer direktorica kobilarne vidi vlogo TIC v izboljšanju obveščenosti obiskovalcev o turističnih zanimivostih, kulturnih in naravnih znamenitostih, dogodkih in možnostih za aktivnosti na prostem, kar seveda pomeni tudi daljšo dobo bivanja v hotelu Maestoso.

Boljša prihodnost za regiji

Direktorica je dodala, da je Kobilarna Lipica ponosen partner tega pomembnega projekta in se veseli novih priložnosti za sodelovanje ter rast s pomočjo TIC agencije ORA Krasa in Brkinov, s katero bodo skupaj ustvarjali boljšo prihodnost za regijo in vse njene obiskovalce. Ob tem je treba vsekakor poudariti, da je prostore, v katerih je TIC, Kobilarna Lipica oddala zgolj za simbolično vsoto.

Katja Kralj, strokovna vodja destinacije Kras in Brkini, ORA Krasa in Brkinov, je ob tej priložnosti predstavila prvi skupni štiridnevni produkt, ki so ga pripravili s Kobilarno Lipica – poleg bivanja v hotelu Maestoso obsega še predloge za ogled naravnih in kulturnih znamenitosti na širšem območju, pa degustacije vin ter pokušine lokalnih dobrot v bližnjih restavracijah in turističnih kmetijah. Do zdaj so program tržili na sejmih v tujini, zdaj pa ga bodo še intenzivneje pri obiskovalcih TIC v Kobilarni Lipica.

V lipiškem TIC sicer delajo turistični vodniki, nekaj pa je tudi študentov, ki so pred tem opravili poseben izobraževalni program, da so jih usposobili. Trenutno je v TIC predstavljenih že 20 lokalnih ponudnikov, odprta vrata pa imajo razen ob ponedeljkih prav vsak dan od 9. do 17. ure. Z zaključkom sezone, torej v začetku oktobra, bodo za letos zaprli TIC v Lipici, ponovno pa ga bodo odprli prihodnje leto, predvidoma aprila.