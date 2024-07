Turistična zveza Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije že od leta 2005 izvaja projekt »Turizem in vrtec – Z igro do prvih turističnih korakov«. Namenjen je otrokom, starim tri leta in več, in bo v prihajajočem šolskem letu praznoval že 20. obletnico delovanja. V minulem šolskem letu so spoznavali Okusne zaklade, kar pomeni, da so se spoznavali s kulinaričnim turizmom. Od kod prihaja kruh in od kod mleko, osnovni živili, po kateri večina družin danes odhaja v supermarkete? Otroci iz vrtca v Mislinji so odgovor na to vprašanje odkrili prek igre, ustvarjanja in ne nazadnje okušanja.

»Na kmetiji Foltan so nam v krušni peči spekli kruh, gospa Franja, ki se ukvarja z lokalno pridelavo hrane, pa nam je pokazala, kako narediti jogurt. Otroci so ga lahko tudi pokusili,« je ob zaključku projekta povedala Špela Tovšak, vodja enote Sončni škrat Mislinja. V tradicionalni slovenski gostilni Repolusk, v kateri so med drugim izumili črni kruh z ogljem, s katerim so 14. junija okronali 24.

Vseslovensko srečanje oglarjev, so si ogledali kuhinjo in kuhinjske pripomočke ter sodelovali pri pripravi pogrinjka in sladice. »V našem vrtcu si izjemno prizadevamo za povezovanje z lokalnim okoljem, saj je to prostor, v okviru katerega otroci razvijajo veščine in odkrivajo nove interese. Projekt Turizem in vrtec je idealna priložnost, da smo stkali še tesnejše vezi z društvi in organizacijami,« je mag. Mojca Vrhovnik, ravnateljica vrtca Slovenj Gradec, pohvalila projekt Turistične zveze Slovenije.

V prihodnjem šolskem letu bodo vrtčevski otroci v okviru projekta odkrivali kulturno dediščino v sodobni preobleki. »Starši smo se v okviru projekta povezali z učitelji in vzgojitelji ter potem še z lokalno skupnostjo,« je bila navdušena Veronika Furlan, ena od mislinjskih mamic, ki je za potrebe projekta za vrtčevske otroke sešila predpasnike z otroškimi risbicami, ki so bili na ogled na zaključni prireditvi.

Vrtčevski otroci iz vse Slovenije so v okviru projekta spoznavali različne okuse, obirali so grozdje, si ogledovali vinske kleti in degustirali sok, igrali so vloge kuhar – natakar, kupec – prodajalec na vrtčevski tržnici, pripravljali so skuto in štruklje, kuhali so zelenjavne juhe in pripravljali sokove, suho sadje, zdrave prigrizke v obliki sadnih nabodal, sire, grajske pojedine z grajskim pogrinjkom, spoznavali in nabirali so užitne divje rastline in zelišča ter še marsikaj. V ospredju je bilo spoznavanje tradicionalne kulinarike in receptov ter lokalno pridelane, torej zdrave hrane. Med drugim so se naučili, da se hrane ne meče stran. Iz sadja, ki jim je ostalo od malice, so skuhali mešano marmelado.