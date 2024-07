Poletje je čas, ko se ljudje pogosteje kot sicer zadržujejo na prostem, posedajo v lokalih in se nič hudega sluteč družijo. A previdnost pri tem ni odveč. V začetku julija so policisti tako poročali o neljubem dogodku v eni od ljubljanskih restavracij, ki se je zgodil okoli 23. ure zvečer, a se je za gostjo lokala, po zaslugi prisebnega natakarja in občanov, končal brez škode. Moški, ki je bil v družbi še ene osebe, je namreč gostji lokala ukradel torbico in zbežal. Natakar je stekel za njim, nakar je moški torbico odvrgel. Na kraj je prispelo več policistov, ki so kmalu zatem prijeli 35-letnega Tunizijca in mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Ob tem se je Policija občanom, ki so pomagali najti in prijeti osumljenega, zahvalila za njihovo pomoč ter pozornost. Za policiste je ključen in jim veliko pomaga dober opis storilca.

V tem primeru sicer ni šlo za tipični primer žeparstva, temveč za drzno tatvino, kamor se uvršča tudi klasično žeparstvo. Zaradi drzne tatvine so policisti aprila letos kazensko ovadili tudi dve Hrvatici, 19-letnico in mladoletnico, ki so ju opazili med patruljiranjem v centru Ljubljane in postali pozorni na njuno početje. Tatici sta dvema oškodovankama iz torbice ukradli denarnici. Ko so ju policisti prijeli, so pri njima našli in zasegli ukradene predmete, ki so jih nato vrnili oškodovankama. So se pa žeparji in žeparke pred časom domislili še malo drugačne taktike, da bi bile manj opazni. Oblekli so se podobno turistom, zlasti iz Azije, in se pomešali mednje, vendar so to turistični vodniki na srečo opazili in jih razkrinkali. »Policija redno spremlja vse varnostno zanimive dogodke, jih smiselno razvršča in povezuje v sklope ter analizira. S tem lahko določimo teritorialno in vsebinsko povezane varnostne pojave, ki imajo podoben temelj, na tej podlagi pa nato načrtujemo svoje aktivnosti. Med temi varnostnimi pojavi so tudi žeparji, ki v Sloveniji delujejo predvsem na območju centra Ljubljane,« je razložila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica Policije za odnose z javnostmi.

Letos več tovrstnih kaznivih dejanj

Policija je lani pri nas zaznala 44 primerov žeparstva, od tega je bilo 11 kraj izvedenih iz oblačil, 33 pa iz torbic, aktovk ali kovčka. Nekoliko je zaskrbljujoče, da so letos do zdaj ugotovili že 39 tovrstnih primerov, od tega devet iz oblačil, 30 pa iz torbic, nahrbtnikov ali kovčkov. Tudi sicer je bilo letos že 239 kaznivih dejanj zoper premoženje oziroma velikih tatvin, pa smo šele na polovici leta, medtem ko jih je bilo v vsem lanskem letu 233. Od tega samo na območju Policijske uprave Ljubljana letos že 164, lani v celem letu pa 157. Žal pa je preiskanost tovrstnih kaznivih dejanj manj kot 33-odstotna, še manjša je pri žeparstvu, saj odkrijejo le dobro petino storilcev, ki jim uspe nič hudega slutečim žrtvam izmakniti denarnico ali torbico. Najpogosteje so bile žeparke v preteklosti opažene v Ljubljani na Prešernovem trgu in ob stolnici. Če so jih turistični vodniki opazili, so jih fotografirali in si njihove fotografije pošiljali med seboj, o njih pa obveščali tudi policiste, ki so jih tako lažje in hitreje odkrili.

Članek v celoti preberite v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.

Bolnike zdravijo v propadajočih stavbah

Še več zanimivih člankov – denimo o tem, da je prenova nekaterih bolnišnic je nujna, saj morajo nekateri bolniki ležati na hodnikih in se zdraviti v močno dotrajanih in neklimatiziranih prostorih, športna psihologinja Andreja Holsedl je razložila, v čem se psihološke priprave športnikov na tekmovanja, kot so olimpijske igre, razlikujejo od priprav na druga tekmovanja, preverili smo poletni utrip v ljubljanskem živalskem vrtu, obiskali smo Nacionalni inštitut za biologijo, kjer poteka nešteto zgodb, pišemo o slovensko-indijski poroki v Goi in smo se pogovarjali z dekleti iz skupine Chicas, ki so v prvi vrsti zelo dobre prijateljice,... pa v tokratni tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika pri vašem prodajalcu časopisov ali na mobilni aplikaciji Nedeljski dnevnik.