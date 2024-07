Izrael je racije izvedel tudi v kraju Sair, kjer sta bili ubiti dve osebi.

V taborišče Tulkarem je vdrlo več kot 25 vojaških vozil. Med racijo so izraelske sile z dronom ubile pet ljudi, med katerimi sta bili tudi mati in hči, je dejal eden od lokalnih uradnikov.

Izraelska vojska je sporočila, da je z droni napadla in ubila poveljnika palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Tulkaremu Ašrafa Nafeaja. Dodala je, da je bil poveljnik odgovoren za izdelavo eksplozivnih naprav, s katerimi bi se nato izvajali napadi na izraelske vojake. Umor poveljnika je potrdil tudi Hamas.

V ločeni izjavi je tiskovna predstavnica izraelske vojske potrdila tudi smrt ženske med racijo. Kot je pojasnila, gre za »oboroženo teroristko, ki se je v kraju pogosto pojavljala skupaj z voditelji borcev.«

Izraelske sile so racije izvedle tudi v kraju Sair na jugu Zahodnega brega, v katerih sta bili ubiti dve osebi, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Izraelska vojska trdi, da je v kraju izvedla protiteroristično operacijo. »Med operacijo so izbruhnili nasilni izgredi, v katerih so teroristi metali kamene v vojake, ki so se nato odzvali z ognjem,« je dodala.

Po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani so se razmere zaostrile tudi na zasedenem Zahodnem bregu, kjer izraelska vojska redno izvaja racije. Po podatkih oblasti v Ramali je bilo od 7. oktobra v racijah in nasilju izraelskih naseljencev ubitih najmanj 586 Palestincev. V istem obdobju je bilo po podatkih izraelskih oblasti ubitih tudi 17 Izraelcev.