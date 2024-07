Trenutno so stroški sanacije lokalne infrastrukture ocenjeni na 2,5 milijona evrov, nemogoče pa je reči, koliko bodo stali tehnični ukrepi, kakršni so ureditev hudournika in pregrade, ki bodo po prepričanju župana potrebni za stabilizacijo terena.

Župan računa, da bo svoje delo opravila država, medtem ko je bil sicer za odpravljanje posledic ujme sprožen regijski načrt zaščite in reševanja. »Zavedamo se, da prizadeto območje ni dovolj veliko za aktiviranje državnega načrta, a škoda močno presega zmožnosti občine in povzročil jo je vodotok, zato smo si želeli pomoči v obliki aktiviranja regijskega načrta, ki bo, upam, omogočal vsaj delno kritje stroškov,« je povedal Roblek.

V Kokri je prizadetih okoli 10 hiš s 15 prebivalci. Družine same ne bodo zmogle odpraviti posledic in bodo potrebovale pomoč, so danes sporočili iz Slovenske karitas, katere sodelavci so že stopili v stisk s prizadetimi gospodinjstvi. V prvi fazi bodo prizadetim družinam pomagali s sredstvi za najnujnejše potrebščine, v nadaljevanju bodo preko Župnijske karitas Preddvor pomagali tudi pri obnovi. Pri delu še vedno pomagajo prostovoljci, je pa teh manj kot med vikendom. Čistijo namreč zoženi del, zato za vse, ki bi želeli pomagati, ni prostora. V sredo se bo njihovo število znova povzpelo na 100, ko bodo čistili območje navzgor proti vodnemu zajetju.

Naselje ob Kokri še vedno ostaja brez vode. »Danes smo imeli na ogledu projektante, ki se ukvarjajo z vodooskrbo, da nam pomagajo z nasveti, iz katere smeri pripeljati vodo,« je povedal Roblek. Ker jih do obstoječega vodnega vira ločijo še ogromne količine materiala, bi radi našli alternativo.