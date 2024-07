Na za Slovenijo premiernih olimpijskih igrah (OI) leta 1992 v Barceloni, kjer je nastopilo najmanj naših športnikov in športnic (35), so za obe bronasti kolajni poskrbeli veslači: Iztok Čop in Denis Žvegelj v dvojcu brez krmarja sta osvojila prvo olimpijsko odličje za samostojno Slovenijo, prav tako tretji pa so bili dan pozneje Jani Klemenčič, Sašo Mirjanič, Milan Janša in Sadik Mujkić v četvercu brez krmarja. »Leta 1992 kolajne nisem dojemal tako, kot bi jo v zrelejših športnih letih. Prvi cilj je bila kolajna, drugi pa zmaga, zato z Denisom z bronom nisva bila tako zadovoljna. A obenem mi je v spominu ostal neverjeten nacionalni naboj in velik ponos, ki smo ga ob tem čutili in izžarevali,« se prve olimpijske kolajne v zgodovini Slovenije spominja Iztok Čop, ki je bil takrat star 20 let.

V Atlanti leta 1996 sta bila srebrna atletinja Brigita Bukovec in kajakaš Andraž Vehovar, po bronasti in srebrni dobi pa je v Sydneyju leta 2000 sledila še zlata: v dvojnem dvojcu sta zmago slavila Čop in Luka Špik, le nekaj ur pozneje v disciplini 50 metrov v trojnem položaju pa še strelec Rajmond Debevec. To se je zgodilo 23. septembra, pozneje pa je Olimpijski komite Slovenije sanjski dan razglasil za državni praznik, dan športa. »Na dan tekmovanja v Avstraliji me je trener vprašal, ali vem, kaj sta tisti dan že naredila veslača. Odgovoril sem mu, da ne. A ti povem, me je nato vprašal, in odgovoril sem mu, naj mi samo pove, ali se lahko zaradi tega sprostim. Dejal mi je, da sta osvojila zlato, meni pa je nato z ramen padlo veliko psihološko breme,« je takrat pojasnil Rajmond Debevec, ki je med Los Angelesom 1984 in Londonom 2012 kar osemkrat zapored nastopil na OI.

Pred 20 leti v Grčiji olimpijski vzpon slovenskega juda

V Atenah 2004 je Slovenija ostala brez najžlahtnejšega odličja, Čop in Špik sta prispevala srebro, tri brone pa atletinja Jolanda Čeplak, judoistka Urška Žolnir in jadralec Vasilij Žbogar. Prav v grški prestolnici (takrat je bila do letos v Parizu slovenska zasedba najštevilčnejša – 79 športnikov in športnic) se je pred 20 leti začel niz uspehov slovenskega juda, ki je med devetimi športi slovenski rekorder po številu osvojenih olimpijskih kolajn (šest), sledijo mu veslanje (pet), atletika (štiri), kajak in kanu na divjih vodah, strelstvo, jadranje (po tri), kolesarstvo (dve), plavanje in športno plezanje (po ena).

Štiri leta pozneje v Pekingu je metalec kladiva Primož Kozmus postal olimpijski prvak, srebro sta si okoli vratu nadela Žbogar in plavalka Sara Isaković, bron pa judoistka Lucija Polavder in Debevec. V Londonu 2012 je za edino slovensko zlato kolajno poskrbela judoistka Urška Žolnir, Kozmus je bil srebrn, bronasta Čop in Špik sta skupaj tretjič stala na zmagovalnih stopničkah (Čop skupno že četrtič), prav tako pa se je tudi Debevec z bronom tretjič vpisal med dobitnike olimpijskih kolajn. S štirimi so se Slovenci in Slovenke vrnili tudi iz Ria de Janeira 2016: olimpijska prvakinja je postala judoistka Tina Trstenjak, s srebrom sta se okitila Žbogar in kajakaš Peter Kauzer, z bronom pa judoistka Anamari Velenšek.

Na Japonskem prvič tri zlate kolajne za Slovenijo

Na zadnjih igrah v Tokiu je Slovenija s petimi odličji izenačila rekordni izkupiček iz Pekinga 2008 in prvič doslej domov prinesla kar tri zlate kolajne. Med olimpijske nesmrtnike so se vpisali kolesar Primož Roglič na kronometru, kanuist Benjamin Savšek in plezalka Janja Garnbret, stopničko nižje je bila Trstenjakova, na cestni dirki pa si je bron privozil Tadej Pogačar. Primož Roglič je štiri dni pred kronometrom v bolečinah končal cestno dirko, po igranju Zdravljice pa je dejal: »Po glavi mi je med himno šlo celotno odrekanje, ki me je pripeljalo do uspeha. O tem sem razmišljal tudi že med vožnjo. A na koncu je bilo z zlatim odličjem vse poplačano.«

Na lestvici najuspešnejših slovenskih športnikov in športnic v zgodovini OI, odkar je Slovenija samostojna, je Čop prvi s štirimi odličji (po ena zlata in srebrna ter dve bronasti kolajni), tik za njim so Špik, Debevec in Žbogar (po tri), več kot eno olimpijsko odličje pa imajo Trstenjakova, Žolnirjeva in Kozmus (po dve).