Tako denimo letos v Parizu ne bo Elaine Thompson-Herah, Lionela Messija, Luke Dončića, Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja.

Kolesarstvo

Tik pred olimpijskimi igrami je slovensko in svetovno javnost presenetil prvi zvezdnik tega športa Tadej Pogačar, ki je v nedeljo tretjič postal zmagovalec Toura in obenem postal prvi kolesar po 26 letih, ki je v eni sezoni dobil tako dirko po Italiji kot Franciji. Čeprav je bil sprva predviden za odhod v Pariz, pa je 25-letnik v ponedeljek nastop zaradi prevelike utrujenosti odpovedal.

V Parizu ne bo niti olimpijskega prvaka v kronometru z zadnjih iger Tokio 2020, slovenskega šampiona Primoža Rogliča. Nastop trikratnega zmagovalca dirke po Španiji na letošnji olimpijski cestni dirki je dolgo visel v zraku. Potem ko je v 12. etapi Toura grdo padel in predčasno sklenil dirko po Franciji, pa je postalo dokončno jasno, da Rogliča v Pariz ne bo.

Ekvadorec Richard Carapaz v Parizu ne bo branil naslova olimpijskega prvaka na cestni dirki, potem ko se je ekvadorska kolesarska zveza odločila dati prednost Jhonatanu Narvaezu, ki je dobro nastopil na dirki po Italiji. Carapaz, ki se je dobro odrezal na v nedeljo končani dirki po Franciji, kjer je zmagal v 17. etapi in osvojil pikčasto majico za najboljšega hribolazca, je odločitev ocenil za "pristransko".

Atletika

Venezuelska atletinja Yulimar Rojas zaradi poškodbe ahilove tetive, ki jo je staknila aprila, ne bo mogla braniti naslova olimpijske prvakinje v troskoku. Vseeno pa bo sedemkratna svetovna prvakinja odpotovala v Pariz, kjer bo ena izmed dveh zastavonoš venezuelske delegacije na petkovem slovesnem odprtju iger.

Zaradi poškodbe ahilove tetive ne bo tekmovala niti Jamajčanka Elaine Thompson-Herah, ki je v Tokiu pred tremi leti postala prva ženska, ki je ubranila olimpijska naslova v teku na 100 in 200 metrov. V njeni odsotnosti bosta v ospredju jamajškega sprinta Shelly-Ann Fraser-Pryce, ki bo pri 37 letih nastopila na petih OI, ter dvakratna svetovna podprvakinja v teku na 100 metrov in dvakratna svetovna prvakinja v teku na 200 metrov Shericka Jackson. Slednja se sicer pred začetkom OI prav tako sooča s poškodbo.

Mednarodna atletska zveza je zaradi ruske invazije na Ukrajino izključila ruske atlete, med njimi tudi olimpijsko prvakinjo v skoku v višino iz Tokia 2020, Marijo Lasickene.

Francoski navijači pa bodo na igrah pogrešali olimpijskega prvaka iz Londona 2012 in nekdanjega svetovnega rekorderja v skoku s palico Renauda Lavillenieja, ki se mu ni uspelo kvalificirati na domače igre. Toda 37-letnik neuspeha ni označil za tragedijo. »Olimpijske igre, enkrat sem zmagal, drugič sem skoraj zmagal (srebro v Riu 2016), nekaj sem le naredil,« je poročala francoska tiskovna agencija APF.

Med favoriti olimpijskega maratona v Parizu bi bil Kenijec Kelvin Kiptum, ki pa je februarja tragično umrl v prometni nesreči v domovini. Star je bil komaj 24 let, umrl pa je le nekaj mesecev po tem, ko je v Chicagu tekel nov svetovni rekord v maratonu s časom dve uri in 35 sekund.

Košarka

Potem ko je z Dallasom igral v finalu najmočnejše košarkarske lige na svetu, lige NBA, se slovenskemu zvezdniku Luki Dončiću s slovensko reprezentanco ni uspelo prebiti na druge zaporedne olimpijske igre. Slovenijo je zaustavila Grčija z Giannisom Antetokounmpom na čelu, zato Dončić velja za glavno ime, ki bo manjkalo na košarkarskem turnirju, na katerem se bodo zvezdniki lige NBA merili v Lillu in Parizu.

Nogomet

Francoski nogometni zveznik Kylian Mbappe, ki se je poleti iz PSG preselil k Realu iz Madrida, ne bo del ekipe pod vodstvom Thierryja Henryja. Čeprav 25-letnik nikoli ni skrival želje, da bi igral na domačih OI, pa madridski klub svojim igralcem ni prižgal zelene luči za nastop na igrah, poroča AFP.

Z osmimi zlatimi žogami najboljši nogometaš Lionel Messi, ki je pri 36 letih nedavno z Argentino osvojil Copo Americo, prav tako ne bo zaigral na olimpijskem turnirju. Tega je osvojil leta 2008 v Pekingu, letos pa ga bo izpustil zaradi že tako natrpanega urnika.

Plavanje

Dvakratni olimpijski prvak v plavanju iz Tokia Jevgenij Rilov ne bo med tistimi, ki bodo v Parizu tekmovali pod nevtralno zastavo. Sedemindvajsetletni plavalec, ki je bil pred tremi leti zlat na 100 in 200 metrov hrbtno, se je odpovedal igram, da se ne bi "spustil na raven zahodnih provokatorjev", kar je v skladu z držo Kremlja. Policijski narednik v Lobniji, predmestju Moskve, je tako imel malo možnosti, da bi mu Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovolil tekmovati.

Da so ruski in beloruski športniki prejeli povabilo na pariške igre, so se morali kot »nevtralni športniki v individualnih športih« sprva izkazati v kvalifikacijah. Potem pa so najprej mednarodne krovne zveze in nato Mednarodni olimpijski komite preverili, da športniki niso med dejavnimi podporniki vojne v Ukrajini in nimajo vojaških povezav.