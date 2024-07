Wowww!! Mt Etna this morning. Just listen to her roar!! 🔊 sound up 📹 Volcanological Guides Etna Nordpic.twitter.com/cH62Y4HnNA — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 23, 2024

Etna, eden najaktivnejših vulkanov na svetu, je v začetku tega meseca že bruhala vroč pepel in lavo. Že takrat so začasno zaprli letališče v Catanii, ki je sicer eden pomembnejših na otoku in ima več prihodov kot letališče v Palermu. Kot poroča agencija Reuters, je vulkan v zadnjih dneh okrepil svojo aktivnost in spet ponovno bruha pepel in lavo. Zaradi tega so se morale oblasti odločiti, da bo letališče v Catanii do nadaljnega zaprto.

Iz družbe, ki upravlja letališče, so sporočili, da so lete bodisi odpovedali bodisi preusmerili na druga letališča. Ob tem so še dodali, da bo letališče znova začelo obratovati, ko se izbruh umiri.