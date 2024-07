Podprlo jo je namreč več kot 1976 delegatov, kolikor je potrebno za osvojitev nominacije v prvem krogu glasovanja.

»Veselim se, da bom kmalu uradno sprejela nominacijo. Ponosna sem, da sem si zagotovila široko podporo, ki je potrebna, da postanem kandidatka naše stranke,« je sporočila.

It has been one of the greatest honors of my life to serve as vice president to President @JoeBiden. Joe's legacy of accomplishment is unmatched in modern history. pic.twitter.com/tMQrerMYu5