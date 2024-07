Wilson je oktobra 2019 na Floridi umoril 35-letno Kristino Melton in 43-letno Diano Ruiz. 30-letnik se je med sojenjem branil z molkom, je pa njegov biološki oče Steven Testasecca razkril, da se je njegov sin hvalil, da je prek ene od žrtev z avtom zapeljal tolikokrat, »da je bila videti kot špageti.«

Obsodili so ga tudi zaradi nasilja, vloma, tatvine avtomobila in velike tatvine.

Wilsonov obraz je prekrit z različnimi simboli, tudi svastikami, predel okoli ust pa spominja na Jokerja iz zgodb o Batmanu.

Wilsonu med čakanjem na razsodbo v zaporniški celici na Floridi čtiva ne manjka: šerifov urad okrožja Lee je za ameriški Newsweek potrdil, da je od 12. junija, ko je bil spoznan za krivega, dobil kar 3903 elektronskih sporočil in še 65 pisem, ki so šprispela po navadni pošti. Iz urada so sporočili še, da je dobil tudi 754 fotografij – 163 so jih zavrnili zaradi »neprimerne vsebine.«

Oboževalke sodnika prosijo za milost – ne sicer, naj Wilsona izpustijo, pač pa ga ne obsodijo na smrtno kazen, ampak dosmrtno ječo.

Wade Wilson’s reaction to the jury recommending the death penalty in his case. Wilson was convicted of two counts of First-Degree Murder by the same jury on June 12, 2024. Wilson was found guilty of the first-degree murders of Kristine Melton, 35, and Diane Ruiz, 43, which… pic.twitter.com/AjVmy3nfa3