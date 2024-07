Kot še izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, je bila v šestih mesecih letošnjega leta najbolj obremenjena novomeška policijska uprava, kjer so beležili kar 83 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje (17.631). Mariborska policijska uprava je letos skupno zabeležila 1197 ilegalnih prehodov, koprska uprava 977 in ljubljanska 655.

V prvem polletju je namero podaje prošenj za mednarodno zaščito napovedalo 20.445 migrantov, kar je prav tako nekoliko višja številka kot v enakem obdobju lani, ko je mejo brez dovoljenja prestopilo 19.450 tujcev.

Policija je letos do konca junija obravnavala 285 primerov nezakonitih migracij (v enakem obdobju lani jih je bilo 162), v katerih so prijeli 318 tihotapcev ljudi s 1780 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Od tega jih je bilo pet s slovenskim državljanstvom. Za 291 tihotapcev je sodišče odredilo pripor.

Veliko dela so imeli v Brežicah

V ponedeljek so na območju Brežic policisti izsledili in prijeli 53 državljanov Sirije, 18 državljanov Afganistana, 17 državljanov Turčije, osem državljanov Iraka, pet državljanov Egipta, pet državljanov Kitajske, štiri državljane Nepala, tri državljane Irana, dva državljana Konga in po enega državljana Bangladeša, Alžirije in Maroka. Kot so sporočili s PU Novo mesto, postopki zoper tujce, ki so nedovoljeno prestopili mejo, še niso zaključeni.

Na območju Cirkulan so policisti isti dan obravnavali 11 tujcev. Od tega 9 državljanov Turčije in 2 državljana Iraka. Ti so podali namero po mednarodni zaščiti in so jih odpeljali v azilni dom. V bližini so obravnavali še 12 tujcev, državljanov Sirije, Palestine in Libanona. Postopki z njimi še niso zaključeni.