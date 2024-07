Študija, ki jo je izvedla fundacija Oswaldo Cruz v Braziliji, objavljena pa je bila v reviji Science of the Total Environment, je ponudila dokaze, da na morske pse dejansko vplivajo droge, ki onesnažujejo ocean. Znanstveniki so secirali 13 divjih brazilskih morskih psov vrste Rhizoprionodon terraenovae, ki so bili kupljeni od ribičev iz majhnih ribiških ladij. Morski psi te vrste namreč vse življenje preživijo v obalnih vodah in so bili zato najverjetneje najbolj prizadeti zaradi onesnaženja morja s kokainom.

Znanstveniki so mišično in jetrno tkivo testirali s standardno tehniko, da bi odkrili sledi kokaina. Kot poroča Sky News, so ugotovili, da je bilo vseh 13 morskih psov pozitivnih na kokain, pri čemer je bila koncentracija kar 100-krat višja, kot so jo pred tem odkrili pri nekaterih drugih večjih ribah na tem območju.

To je prva študija, ki je odkrila prisotnost kokaina v prosto rejenih morskih psih. Z njo pa so ugotovili tudi, da je snov bolj razširjena v mišičnem tkivu kot v jetrih morskega psa. Znanstveniki v raziskavi navajajo še, da je bilo področje njihovega raziskovanja zelo omejeno, z raziskavo pa je nemogoče dokazati vpliv kokaina na vso morsko življenje v tem delu oceana.

Ameriška obalna straža je samo junija letos v Karibskem morju in Atlantskem oceanu zasegla več kot šest ton kokaina, katerega vrednost je ocenjena na 186 milijonov dolarjev.