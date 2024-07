Za lokalni medij mojportal.hr je spregovorilo nekaj prič, ki so pojasnile ozadje morilčevega dejanja in njegovo brutalnost.

»Pobil je 80 in 90-letne babice, ki slabotne ležijo v postelji. Takega konca si res niso zaslužile, so zgroženo sokrajani.

Krešimir Pahoki se je domnevno namenil v dom starejših občanov, da bi plačal stroške oskrbe svoje matere, ki je tam stanovala približno 10 let.

Po krajšem pogovoru na dvorišču z lastnico doma Ano Ivandekić je najprej pokončal svojo mamo in negovalca Damirja F. Tragedija je še večja zato, ker bi moral imeti mladi negovalec včeraj proti dan, a je prišel v službo namesto sodelavca, ki je bil na morju.

Foto:Pixsell

»Hodil je po domu in streljal iz pištole. Imel je osem nabojev in vse je izstrelil v ljudi okoli sebe. Nekaj stark je ubil takoj, ena pa je pozneje umrla v virovitiški bolnišnici. Lastnikov zet in medicinska sestra sta najprej zlezla pod posteljo, ko sta začela bežati skozi okno, pa ga je ustrelil še njega. Kri je bila povsod, groza,« pripoveduje Daruvarčan.

Motiv za krvavi obračun je bil najverjetneje denar. Pahoki, upokojeni vojaški policist, je imel namreč okoli 780 evrov pokojnine. Pokojnino je prejemala tudi njegova mama, a ker ni zadoščala za pokritje stroškov, je moral razliko doplačati on.

Lastnica doma Ana Ivandekić naj bi ga te dni poklicala in opozorila, da še ni plačal vseh računov.

»To ga je razjezilo, saj je svojo pokojnino verjetno že porabil za alkohol. Vsak dan je sedel pred isto trgovino v Donjem Daruvarju in pil. Vsi so vedeli, da ima pištolo pod blazino, nihče pa ni storil ničesar. Saj ste slišali, da je svojega znanca pred mesecem udaril s steklenico piva po glavi. Moški je s hudimi poškodbami končal v bolnišnici. No, tak je bil,« je povedal ogorčen Daruvarčan.

Zaposleni v domu za starejše so v šoku. Ne vedo, kaj je z lastnico doma. Slišali so, da jo je krogla le oplazila, a da ne more govoriti. Zetovo stanje naj bi bilo stabilno. Ne vedo pa niti, kaj se dogaja s kuharjem, ki ga je morilec prav tako ranil.

»Vemo le, da je ubil našega Damirja in pet babic. Nekatere so v bolnišnici, ena je medtem umrla. Vemo, da jih 13 ni bilo poškodovanih, ostali pa so mrtvi ali ranjeni. Skratka, groza ...« je povedala ena od zaposlenih v domu.

Kakšen odnos sta imela morilec in njegova mati, ve za zdaj samo on. Prihajal le plačevat račune, mama ga je pogosto klicala, da bi se samo slišala ali pa ga je prosila, naj ji kaj prinese. Vendar naj bi mu šlo to strašno na živce, zato ji običajno ni prinesel ničesar. V resnici ga je mati prepričevala, da bi se videla. In potem je prišel in jo ubil,« je povedal uslužbenec doma.

Krešimirja Pahokija so 30. junija 2016 na lastno željo častno odpustili iz službe. Pred približno desetimi leti je mama po hudi možganski kapi pristala v domu, po upokojitvi pa je Krešimir dneve preživljal pred trgovino v Donjem Daruvarju in popival.

Lokal, kjer je po pokolu policija prijela Pahokija. Foto: Zeljko Puhovski/Cropix via AP

»To se je preprosto moralo zgoditi, ker je alkohol zlo. Še posebej za nekoga, ki jemlje tablete za živce ... Poglejte, kaj je ta kombinacija naredila njegovim možganom. Pobil je nedolžne ljudi,« pravijo sogovorniki.