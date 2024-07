Zunanji hodnik v tretjem nadstropju stavbe v neapeljski četrti Scampia se je zrušil nekaj po 23. uri, pri tem pa poškodoval tudi zunanja hodnika v prvem in drugem nadstropju.

Na kraju nesreče je umrl 29-letni moški, pozneje je poškodbam ob prihodu v bolnišnico podlegla še 35-letna ženska.

Poškodovanih je 13 ljudi, med njimi sedem otrok, starih od dve do osem let, ki so utrpeli zlome in udarnine.

Zgradbo v soseski s socialnimi stanovanji so po incidentu evakuirali.